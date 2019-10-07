شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التعاقد مع المعلمين الجدد قبل نهاية أكتوبر وفق قانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أن تكليف المعلمين الجدد سيكون قبل نهاية أكتوبر الجارى، فى حالة انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمتعاقد من إجراءات وضوابط وتحريات عن المتقدم واستيفائه كافة الشروط المطلوبة.

وأضاف محمد عمر، أن إحدى المؤسسات التابعة للوزارة هى من تتعاقد مع المعلمين وفقا قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.

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وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤسسات الدولية التى تعمل معها الوزارة تحرص على سمعتها، قائلا: أدعو الشباب بعدم الحصول على شهادات دولية إلا من أماكن موثوقة، والوزارة تقدم شهادة مقابل 300 جنيه فى حين تبيعها مكتبات بها عمليات نصب مقابل 1500 جنيه.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاختيار سيكون من قبل الوزارة وتحديد المدرسة التى يعمل فيها، مشددا على أنه لن يعمل فى المدارس إلا من توافرت فيه الشروط والضوابط وموافقات الجهات الأمنية.