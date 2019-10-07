شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حماية الشواطىء: إنشاء 2 لسان بحرى لحماية بوغاز أشتوم الجميل القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم الدسوقى، مدير عام إدارة حماية الشواطئ بمحافظة بورسعيد، أنه تفقد أعمال الحماية التى تتم فى بوغاز أشتوم الجميل القديم لإنشاء 2 لسان بحرى بالمنطقة.

وأضاف الدسوقى، فى تصريحات صحفية اليوم أنه يتم تنفيذ عملية لتدعيم حواجز الأمواج 3 / 4 / 5 برأس البر، وعملية لحماية وتنمية وتطوير بحيرة المنزلة بمبلغ 8 مليون جنيه.

أوضح تقرير صدر مؤخراً للهيئة أنه تم إنفاق استثمارات زادت على 1.4 مليار جنيه فى مجال حماية الشواطئ على مدى العقود الثلاثة الماضية، منذ نشأة الهيئة حتى الآن، لحماية استثمارات تقدر بحوالى 300 مليار، لمواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر، التى أدت الى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية.

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يذكر أن مصر تتمع بشواطئ تزيد طولها عن 3000 كيلو متراً تزخر بكنوز وثروات هائلة مما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمار السياحى ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية والتى أدت الى تراجع خط الشاطئ ولذلك كان من الضرورى أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر الذى يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.