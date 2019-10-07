شكرا لقرائتكم خبر عن العدد الجديد من مجلة "نور" يتناول ملحمة انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنًا مع احتفالات 6 أكتوبر المجيدة، صدر العدد الجديد من مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وتصدّر العدد الجديد لوحة معبرة ببراعة عن ملحمة انتصارات أكتوبر العظيم.

وتضمن العدد الجديد مجموعة من القصص الخاصة بهذه المناسبة المجيدة أبرزها : "فى بيت جدى جندى" و "أسامة والوطن"، كما يتضمن العدد كلمات أغنية "جيش العبور"، التى أنتجتها المنظمة احتفالا بمرور 46 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وبدأ عرضها على الفضائيات تزامناً مع الاحتفالات.

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