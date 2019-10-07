شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: "مفيش دولة فى العالم فيها صرف صحى مكتمل 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التنمية المحلية، إن الدولة تسعى لوصول الصرف الصحى لجميع القرى على مستوى المحافظات، وبدأت بالفعل فى ذلك عن طريق تحديد القرى الأكثر احتياجا والتتابع حتى يتم الانتهاء من الصرف الصحى على مستوى كل المحافظات.

جاء ذلك على هامش افتتاح الوزير بصحبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مؤسس مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا في مصر، أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية بتكلفة 5 ملايين جنيه، والتى تعد القرية رقم 15 التي تم تطويرها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا.

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وتابع وزير التنمية المحلية:"مفيش دولة فى العالم فيها صرف صحى مكتمل 100%، من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أفقر دولة، والصرف الصحى فى قرى مصر قبل نحو 4 أو 5 سنوات، كانت نسبته فى كل قرية ما يقرب من 11% فقط".

وأضاف وزير التنمية المحلية:"وقبل هذه المدة أيضا كانت هناك بعض القرى لا يوجد بها صرف صحي، والآن نحن وصلنا لتغطية نسبة 34% من معظم القرى وهى نسبة كبيرة كلفت الدولة مليارات"، قائلا:"احنا مش هنسيب أهالينا دا حقهم علينا".