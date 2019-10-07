إحالة طعن "العتال" على تأييد انتخابات الزمالك التكميلية لهيئة المفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ، وإلغاء قرار مجلس إدارة النادي بالدعوة لانتخابات تكميلية خلال سبتمبر الجاري على 3 مقاعد اعتبرها المجلس شاغرة؛ لرفعها من غير ذي صفة لهيئة المفوضين .

وذكر "العتال" في دعواه أمام القضاء الإداري التي حملت رقم 58949 لسنة 73 قضائية، ضرورة وقف هذه الانتخابات لما تتضمنه من مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته فى 23 نوفمبر 2021.

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كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.

واختصمت الدعوى، وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك بصفته.

وتضمنت عريضة الدعوى ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز الغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.