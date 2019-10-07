للمرافعة.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في "أحداث عنف الظاهر" لـ3 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 3 نوفمبر؛ للمرافعة.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.
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