3 نوفمبر.. الحكم على متهم في قضية "خلية طلاب حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "خلية طلاب حلوان"، لجلسة 3 نوفمبر؛ للحكم. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد جماد، وأمانة سر معتز مدحت، ووليد رشاد. وكانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيًا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان". وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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