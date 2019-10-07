"أمن الجيزة": ضبط 46 متهمًا بالاتجار في المخدرات و15 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلي عن ضبط 51 متهمًا بينهم 46 بالاتجار في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 3910 جرامات حشيش، 974 قرصا مخدرا، و160 جرام هيروين و380 جراما من مخدر الإستروكس و2670 جرام بانجو و120 جرام شادو.

في مجال قضايا الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط 16 متهما - 14 دفاع عن النفس- عُثر بحوزتهم على 9 فرد خرطوش محلية الصنع عيار 9مم، وطبنجتين عيار 9مم، و4 بنادق خرطوش "بامب أكشن" و63 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.