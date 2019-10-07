أخبار مصر | محافظ القاهرة يشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد عقيد وليد الصادق الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد عقيد وليد الصادق الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الاثنين طابور الصباح بمدرسة الشهيد عقيد وليد الصادق الثانوية للبنين (القبة الثانوية العسكرية سابقاً ) التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، في إطار الاحتفال بمرور 46 عام على نصر أكتوبر المجيد.

وأكد المحافظ في كلمته أن حرب أكتوبر هي نموذج للفخر والعزة والكرامة لكل مصري وعربي حيث أنها أعادت لمصر كرامتها وسيادتها، وأن استراتيجية الحرب وخططها يتم تدريسها حالياً في جميع المعاهد والأكاديميات العسكرية على مستوى العالم، مؤكداً أنه لابد أن نستلهم روح العبور العظيم في بناء مصر الحديثة من خلال مواصلة مسيرة العطاء والتنمية التي تشهدها البلاد في جميع المجالات والقطاعات الخدمية.

وحرص المحافظ على مشاركة الطلاب فقرة الإذاعة المدرسية والتي تضمنت عرض عسكري ومجموعة من الفقرات الفنية والتي قام بأداءها كورال المدرسة، بإلاضافة إلى التعريف بدور حرب أكتوبر وأهميتها في تحقيق السلام بالمنطقة وتضحيات القوات المسلحة في سبيل حماية أمن مصر .

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كما تضمنت الاذاعة المدرسية فقرة تم إلقاء الضوء فيها على قصة حياة اللواء نبيل شكري قائد قوات الصاعقة، خلال فترة حرب الاستنزاف وحرب أكتوبرودوره خلال الحرب .

وكان المحافظ قد وجه لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتخصيص الحصة الأولى بكافة مدارس القاهرة اليوم، لتعريف الطلاب بأهمية حرب أكتوبر في استرداد الأراضي المحتلة وسيناء وتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة.

شهد الطابور نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ورئيس حي حدائث القبة، ومدير مديرية التربية والتعليم، والمستشار العسكري.