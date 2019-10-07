أخبار مصر | لجنة النقل بالبرلمان تعتمد خطة عملها بدور الانعقاد الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة النقل بالبرلمان تعتمد خطة عملها بدور الانعقاد الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسه النائب هشام عبدالواحد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس، فى اجتماع لها منعقد اليوم برئاسة النائب هشام عبد الواحد.

وقال "عبد الواحد"، إن خطة العمل تشمل العمل على تطوير أداء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتعرف على مرود كل ما ينفق على تطوير الهيئىة وما يعود على المواطن المصرى من خدمات منها، وفتح ملف الموانئ للمصرية، لتكون قوة دفع للاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الخاصة بها، وكذلك مشروعات الطرق.

وشدد أعضاء مجلس النواب، على ضرورة التمثيل الحكومة المناسب فى اجتماعات اللجنة، وأن يكون ممثل الحكومة صاحب قرار للعمل على حل المشاكل ومناقشة الأمور بايجابية وقوة وتفاعل، كما ناقش الأعضاء خطة اللجنة فى الزيارات الميدانية ومتابعة نتائج تلك الزيارات بما يعمل على إزالة كافة المعوقات.

كما ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.

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وقال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة معنية بمؤسسات الأزهر الشريف ومؤسساته الداخلية "مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر، والتعليم قبل الجامعى، ومستشفيات الجامعة"، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية.

واضاف "العبد": "نقوم بمهمتنا كلجنة دينية فى الرقابة والتشريع بالنسبة لهذه الجهات، وهى جهات أصيلة فى الدولة كمؤسسات دينية، ونستهدف تقديم مصلحة بناء الدولة الحديثة بكافة أبعادها الفكرية والعملية، ونتفق على محاربة التطرف والإرهاب والتعصب والتشدد والتسيب، ونعمل وفقا لقاعدة، لا افراط ولا تفريط، ونحارب التطرف فكرا أو قولا أو عملا، وذلك ضمن عوامل تجديد الخطاب الديني".