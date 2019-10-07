أخبار مصر | بعد غلق فيس بوك لصفحاتها.. حسين الزناتي يتضامن مع 'الخليج 365': موقف النقابة واضح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غلق فيس بوك لصفحاتها.. حسين الزناتي يتضامن مع 'الخليج 365': موقف النقابة واضح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع جريدة الخليج 365، بعد غلق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لجميع صفحاتها ومنصاتها.

وقال "الزناتي" إن موقف نقابة الصحفيين واضح وصريح في هذا الشأن، وهو دعم الجريدة والتضامن معها، مضيفًا أن جريدة الخليج 365 تقدم خدمة صحفية متميزة وموضوعية، ولها دور في مكافحة الإرهاب.

وتابع: "وكأن ما حدث المقصود به جريدة الخليج 365، نتضامن مع حرية الرأي والتعبير، وفتح منصات التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار والرؤى ووجهات النظر".

