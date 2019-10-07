أخبار مصر | "عثمان" يعلن خطة قطاع المتاحف: التطوير وإعطاء الفرصة للكوادر الشابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عثمان" يعلن خطة قطاع المتاحف: التطوير وإعطاء الفرصة للكوادر الشابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار، إن خطة العمل لقطاع المتاحف في الفترة القادمة سوف تقوم على أهمية تطوير وبناء العنصر البشري لما له من أهمية في عملية جذب الجمهور.

وجاء ذلك على هامش تفقد رئيس القطاع، لمتحف كفر الشيخ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال به والتي تعتبر الزيارة الأولى له بعد توليه منصب رئاسة القطاع خلفًا لإلهام صلاح.

وأشار إلى أنه سيتم الاهتمام بتطوير الكوادر الشابة بجميع المتاحف وإتاحة الفرصة لهم للاضطلاع بالمسؤلية من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل خاصة بتقنيات عملهم.

وأضاف أن القطاع سوف يعمل على مستويين، الأول يركز على دفع العمل بالمتاحف تحت الإنشاء أو الجديدة للانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد بما يضمن أن تكون بمثابة نماذج متطورة للمتاحف في مصر من حيث معايير البناء وأساليب العرض.

أما الثاني، فهو يهدف إلى تطوير أداء المتاحف القديمة من حيث أساليب العرض المتحفي مع الحفاظ على شكل وأصالة تلك المتاحف وهويتها، بالإضافة إلى تطوير أداء العاملين والاهتمام بالأنشطة المتحفية التي تعمق وتزيد من التواصل المجتمعي والتوعية الأثرية لدى جمهور الشعب المصري.

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ومتحف كفر الشيخ يقع على جزء من أرض حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ العمل به منذ أكثر من 20 عاماً بتكلفة 50 مليون جنيه ولم ينته حتى الآن.

وتم تصميم المتحف ليضم 3 قاعات، قاعة بوتو تضم آثار تل الفراعين وقاعة العرض الرئيسية وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيما موضوعياَ وتاريخيا حسب العصور التاريخية المختلفة، بما فيها عصر الأسر الفرعونية، والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي.و قاعة العرض الدوري ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفي المتغير.

وقد توقف العمل بالمشروع منذ عام 2000 وتم استخدام جزء من المتحف كقاعة أفراح، وفي عام 2017 وقع بروتكول تعاون بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الآثار لاستكمال المتحف حيث يقضي البروتكول محافظة كفر الشيخ بدفع 30 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية بالمتحف مقابل اقتسام الأرباح والعائدات دفعت منها المحافظة مبلغ 13 مليون جنيه.

وبعد تغيير المحافظ بمحافظ جديد تم وقف المشروع مرة أخرى حيث أوقف المحافظ الجديد ضخ الأموال للمشروع، وفي مطلع 2019 دبرت وزارة الآثار المبالغ المالية اللازمة لاستكمال المتحف ومن المقرر افتتاح المتحف في أكتوبر 2019م.