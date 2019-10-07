أخبار مصر | حزب الحرية المصري يكرم 15 لواء من أبطال القوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية المصري يكرم 15 لواء من أبطال القوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب الحرية المصري، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973.

وتم تكريم ١٥ لواء من أبطال حرب أكتوبر بشمال القاهرة، برعاية د صلاح حسب الله، وبحضور قيادات المكتب التنفيذي بالحزب د مجدي علام ود أحمد بيومي وماجد طلعت ومنير حلمي وجورج فهمي والمهندس رأفت زكي وجلال الزغاط أمناء مساعدين القاهرة.

وألقى اللواء مصطفى كامل، بالصاعقة، ومحمد درويش من المخابرات الحربية، كلمات مؤثرة عن دور القوات المسلحة الباسلة في حماية الأمن القومي المصرى والأمن القومي العربي والخليجي، وأرسل الجميع برقية تهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر أكدوا فيها وقوف الشعب المصري العظيم صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها ظاهرة الأرهاب الأسود.