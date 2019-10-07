أخبار مصر | ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".. وزيرة الصحة: إطلاق 63 قافلة مجانية بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".. وزيرة الصحة: إطلاق 63 قافلة مجانية بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 63 قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 7 وحتى 20 من شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي تنفيذ هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن القوافل تتضمن كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافةً إلى صيدلية بها كافة الأدوية، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق القوافل بمحافظات بورسعيد، والبحر الاحمر، والوادى الجديد، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والمنوفية، والاسكندرية، واسوان، ومطروح، وقنا، والاسماعيلية، وبنى سويف، ودمياط، والشرقية، والغربية، والفيوم، والقليوبية، وكفر الشيخ، والاقصر، والقاهرة، واسيوط، والسويس، وشمال سيناء.

وأضاف، أنه تم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 7 و8 اكتوبر في مناطق الخمس كبارى مركز جنوب بورسعيد، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الاحمر، وبئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، والملقة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، والسبخاوية مركز جمصة محافظة الدقهلية، وعرب السلطان مركز ابوقرقاص محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين بمنطقتي دهشور مركز البدرشين محافظة الجيزة، وواديي تال ووسيط مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية مجانية في يومي 9و10 من الشهر الجاري بمناطق الكيلو 85 - ام الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الاحمر، الكوامل بحرى مركز سوهاج، والاخماس مركز السادات محافظة المنوفية، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والكينج مركز العامرية محافظة الاسكندرية، وفارس مركز كوم امبو محافظة اسوان، وابو غنيلة وابو حشيرة مركز براني محافظة مطروح، والقناوية مركز نجع حمادي محافظة قنا، ووحدة الكيلو 14 مركز القنطرة غرب محافظة الاسماعيلية، وبنى عقبة مركز ببا محافظة بنى سويف، وكرم ورزوق مركز فارسكور محافظة دمياط، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بمنطقة ام رماد مركز القنايات محافظة الشرقية، وذلك في يومي 10 و11 من الشهر الجاري.

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وأضافت الصادق أنه سيتم إطلاق 4 قوافل يومي 11 و12 من شهر اكتوبر في مناطق ام الحويطات والزعفرانة مركزي سفاجا وراس غارب محافظة البحر الاحمر، وواديى غرندل 1و2 مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، والسعودية مركز العياط محافظة الجيزة، ودفره مركز طنطا ثان محافظة الغربية، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى في مناطق م كمال مركز الفيوم، وم. شباب محسن مركز المنتزه محافظة الاسكندرية، وسندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، والشواولة مركز المنشاة محافظة سوهاج، والبياض مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وطما فيوم مركز اهناسيا محافظة بني سويف، والحبيل مركز البياضية محافظة الاقصر، وذلك في يومي 12 و13 من الشهر ذاته.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في يومي 13 و14 اكتوبر في منطقتي جبل تفوق محافظة اسوان، ومركز شباب النور مركز المقطم محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في مناطق ميت يعيش مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وصندفا مركز بنى مزار محافظة المنيا، والاربعين 2 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وخليج القصب مركز ابوحمص محافظة البحيرة، والعاشر مركز جنوب بورسعيد، وذلك خلال يومي 14 و15 من شهر اكتوبر.

وتابعت الصادق أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية مجانية أخرى في يومي 15 و16 من الشهر الحالي في مناطق المنشاة الكبرى مركز القوصية محافظة اسيوط، والقلج مركز الخانكة محافظة القليوبية، ونكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، كما سيتم إطلاق 12 قافلة طبية أخرى في مناطق مركز شباب الخواطرة حي الجناين محافظة السويس، والجفادون مركز الفشن محافظة بني سويف، وكوم بلال مركز نقادة محافظة قنا، وسرابيوم مركز فايد محافظة الاسماعيلية، ودقهله مركز الزرقا محافظة دمياط، وجورمشين 7 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وفوكة مركز الضبعة محافظة مطروح، وبنبان قبلى مركز دراو محافظة اسوان، والزراع البحرى ك 26 مركز العجمى محافظة الاسكندرية، واسيوط مركز العريش محافظة شمال سيناء، والخطاطبة البلد مركز السادات محافظة المنوفية، والحلافى مركز البلينا محافظة اسيوط، وذلك في يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

كما سيتم اطلاق قافلة طبية اخري يومي 17 و18 اكتوبر في منطقة جزيرة النص مركز فاقوس محافظة الشرقية، وقافلتين طبيتين في منطقتي ابو طه مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وواديى الرملة وسرابيط الخادم مركز ابوزنيمة محافظة جنوب سيناء، يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وأخيرًا سيتم اطلاق 5 قوافل طبية في يومي 19 و20 اكتوبر في مناطق عزبة الموظفين مركز شرق محافظة الاسكندرية، وزاوية بلتان مركز طوخ محافظة القليوبية، والتحرير مركز طما محافظة سوهاج، وابو دنقاش مركز ابشواي محافظة الفيوم، والفتوح مركز فوة محافظة كفر الشيخ.