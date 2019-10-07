أخبار مصر | التعليم: من ينطبق عليه الشروط في المسابقة الجديدة سيمضي العقد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: من ينطبق عليه الشروط في المسابقة الجديدة سيمضي العقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين محمد عمر، إن من تنطبق عليه الشروط بعد مرحلة فرز البيانات علي بوابة التوظيف، ستقوم البوابة بإخطاره بالتوجه لمدرسة معينة لإمضاء عقد التوظيف.

وأضاف عمر، في مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم، أنه سيتم إتاحة فترة استكمال البيانات والشهادات المطلوبة لمده ثلاثة شهور حتي يناير المقبل لمن تم اختياره ولكن ينقصه بعض الأوراق.

وأكد عمر، أن من يعمل بالحصة أو من تم اختياره في أي مسابقة ماضيه يقدم في بوابة التوظيف بنفس أوراقه القديمة دون الحاجة لأوراق جديدة، وستكون له الأولوية في الاختيار، موضحا أن مراجعة هذه الأوراق سيكون في خلال عشرة أيام، ثم بعد ذلك سيتم الانتهاء من التأكد من الشهادات المهارية، وهي شهادة المعلم المصري ، وهي سيكون لها الأولوية بالنسبة للجميع.