أخبار مصر | التعليم: بوابة التوظيف مصممة لتكون متاحة للمستهدفين فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: بوابة التوظيف مصممة لتكون متاحة للمستهدفين فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين محمد عمر، إن بوابة التوظيف التي ستطلقها الوزارة لتوظيف المعلمين مصممة للمستهدفين فقط ، متابعا: "اللي يحب يدخل يلعب مش هيعرف"، مع إتاحة إمكانية رفع السيرة الذاتية للمتقدم علي البوابة، وأنه إجراء يتم لأول مرة.

وأضاف عمر ، في مؤتمر صحفي اليوم بالوزارة ، أن عضوية نقابة المعلمين مهمة لمن يريد التقدم لوظيفة معلم، لافتا إلي التواصل مع نقابة المعلمين لتيسير إتاحة العضوية لشباب المعلمين.