أخبار مصر | التعليم: زيادة الحصص لمن يرغب من المعلمين مقابل 15 جنيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: زيادة الحصص لمن يرغب من المعلمين مقابل 15 جنيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين محمد عمر، عن إجراءات الوزارة لسد العجز في المعلمين من خلال زيادة الأنصبة لمن يرغب من المعلمين بواقع 3 حصص أسبوعيا ببدل 15 جنيها للحصة مع صرف بدل 200 جنيه للمعلمين المنتدبين خارج الادارة التعليمية.

وأضاف عمر، في مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم، أنه سيتم فتح باب التعاقدات لـ 120 ألف معلم واداري لمدة عام، ولكن لم ينقطع، وبعد ذلك سيكونوا علي قوة الوزارة ليتم الاستعانة بهم في العام الدراسي اللاحق، مشيرا إلي أن التكلفة الإجمالية للتعاقدات تبلغ مليار و600 مليون جنيه من خارج ميزانية الوزارة.