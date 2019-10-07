أخبار مصر | "دينية النواب" تناقش خطة اللجنة بدور الانعقاد الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دينية النواب" تناقش خطة اللجنة بدور الانعقاد الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.

وقال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة معنية بمؤسسات الأزهر الشريف ومؤسساته الداخلية "مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر، والتعليم قبل الجامعى، ومستشفيات الجامعة"، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية.

وأضاف "العبد": "نقوم بمهمتنا كلجنة دينية فى الرقابة والتشريع بالنسبة لهذه الجهات، وهى جهات أصيلة فى الدولة كمؤسسات دينية، ونستهدف تقديم مصلحة بناء الدولة الحديثة بكافة أبعادها الفكرية والعملية، ونتفق على محاربة التطرف والإرهاب والتعصب والتشدد والتسيب، ونعمل وفقا لقاعدة، لا افراط ولا تفريط، ونحارب التطرف فكرا أو قولا أو عملا، وذلك ضمن عوامل تجديد الخطاب الديني".

وتابع أن اللجنة لها دور فى المشاركة مع هذه المؤسسات فى تجديد الخطاب الدينى، بما يحقق معنى التجديد وليس التبديد، "لأن لدينا ثوابت لا نستطيع المساس بها، إنما نأخذ من تراثنا مع ما يتناسب مع الظروف المعاصرة، ونطالب المؤسسات أن يكون لديهم المقومات الأساسية لتجديد الخطاب الدينى بما يتناسب مع بناء الدولة الحديثة، وإعادة مكانة مصر الدولية والعربية والإفريقية".

وأكد رئيس لجنة الشئون الدينية على ضرورة إعادة القيم والمبادئ الإسلامية خاصة ومبادئ الديانات السماوية عامة لدى شبابنا باحترامهم وحبهم للوطن والمواطنة، وإعادة القيم الأخلاقية التى تبنى المجتمع المصرى بدءا من الأسرة والمؤسسات التعليمية المعنية والمؤسسات الدينية المعنية، مشيرًا إلى اشتراك لجنة الشئون الدينية والأوقاف فى جميع المؤتمرات التى تجمع هذا الوطن ولا تفرقه ووأد جميع الفتن التى تدعو إلى الفرقة.

