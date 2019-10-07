أخبار مصر | وزير التعليم: إطلاق بوابة التوظيف هدفها اختيار الكفاءات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: إطلاق بوابة التوظيف هدفها اختيار الكفاءات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن إطلاق بوابة للتوظيف هدفها اختيار الكفاءات للعمل بالمدارس سواء من المعلمين أو الاداريين أو العمال أو الطلاب من السنوات الأخيرة من الكليات، مشيرا إلي ان الاتاحة لتوظيف الطلاب سيكون في نوفمبر المقبل وليس مع بدء عمل البوابة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم بالوزارة، أن من سيتم اخيتاره سيكون متوافقا مع خطة التطوير، وأشار إلي أن فتح باب المتطوعين بسبب رغبة المواطنين في التطوع للتدريس بالمدارس وفق شروط الوزارة ، معلنا عن اعطائهم تدريبات تأهيلية للعمل بالمدارس، مشيرا إلي أن اتاحة العمل سيكون حتي عام 2022.

وأعلن أن البوابة ستكون وسيلة تواصل مباشرة مع الراغبين في العمل، وتدار البوابة بشكل الكتروني دون تدخل العنصر البشري، وفي جزء لتسجيل البيانات وجزء اخر لتسجيل المستندات، ويتم بعد ذلك مراجعة جميع البيانات والمستندات، مؤكدا أن التوظيف من داخل مصر فقط ، وسيتم تلافي جميع الاخطاء التي حدثت في المسابقة الأخيرة.