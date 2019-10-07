أخبار مصر | وزير التعليم: إطلاق بوابة التوظيف هدفها اختيار الكفاءات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: إطلاق بوابة التوظيف هدفها اختيار الكفاءات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم بالوزارة، أن من سيتم اخيتاره سيكون متوافقا مع خطة التطوير، وأشار إلي أن فتح باب المتطوعين بسبب رغبة المواطنين في التطوع للتدريس بالمدارس وفق شروط الوزارة ، معلنا عن اعطائهم تدريبات تأهيلية للعمل بالمدارس، مشيرا إلي أن اتاحة العمل سيكون حتي عام 2022.
وأعلن أن البوابة ستكون وسيلة تواصل مباشرة مع الراغبين في العمل، وتدار البوابة بشكل الكتروني دون تدخل العنصر البشري، وفي جزء لتسجيل البيانات وجزء اخر لتسجيل المستندات، ويتم بعد ذلك مراجعة جميع البيانات والمستندات، مؤكدا أن التوظيف من داخل مصر فقط ، وسيتم تلافي جميع الاخطاء التي حدثت في المسابقة الأخيرة.