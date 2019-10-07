أخبار مصر | عاجل.. "التعليم" تعلن فصل 1070 معلما لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "التعليم" تعلن فصل 1070 معلما لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قيام الوزارة بفصل 1070 معلما منتمين للجماعات المحظورة أو عليهم أحكام، مؤكدا أن هذه نسبة صغيرة بالنسبة للعدد الإجمالي للمعلمين.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي، إلى أن التدريس في التربية والتعليم خطر جدا لأن المعلمين يكونوا في مواجهة مباشرة مع الطلاب ويؤثرون علي أفكارهم ، مؤكدا أن الوزارة ستعمل علي إنشاء إطار عام لجدارات المعلمين، يكون الأساس في فصل أو تعيين المعلم أو ترقيته، وتابع: "من يتظاهر للتعيين ويقولون أن هذا حق فنقول لهم ليس من حقكم"، مؤكدا أن المعلم الذي سيدرس المناهج الجديدة لابد أن يكون بمواصفات خاصة.