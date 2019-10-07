أخبار مصر | أسامة هيكل: "مفيش طفل صغير ميعرفش إن الجزيرة بتستهدف مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة هيكل: "مفيش طفل صغير ميعرفش إن الجزيرة بتستهدف مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الدستور لم يمنع وجود وزارة للإعلام، وهذه رؤية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن في الماضى وزير الإعلام كان من الممكن أن ينظم الإعلام، لكن في الوقت الحالى سيأتى وزير إعلام بمفهوم جديد خاصة مع وجود الهيئات الإعلامية.

وأوضح "هيكل"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه في حالة عودة منصب وزير الإعلام، عليه أن يضع سياسة إعلامية برؤية جديدة وإعلام بمفهوم جديد يضع سياسة إعلامية للدولة، مؤكدًا أن قناة الجزيرة القطرية لم تلتزم أبدًا بالسياقات المهنية خلال تغطيتها للأحداث في مصر، حيث تخاطب الدول العربية بطريقة، والمجتمع الدولى بطريقة أخرى، ولها مآرب في كل دولة، قائلًا: "مفيش طفل صغير في مصر مش عارف إنها بتستهدف أمن بلدنا، وإنها هتشوه أى نظام مصرى غير إخوانى".

وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام إلى أن ما تفعله قناة الجزيرة يفرض علينا تقوية الإعلام الرسمى للدولة، واللجنة تدعم حرية الإعلام قلبًا وقالبًا، متابعًا: "نحتاج حرية أوسع للإعلام المسئول في التعامل مع الأزمات المختلفة لتوعية المواطن، وليكون مرآة لمتخذى القرار ليعرف ماذا يدور في الشارع".