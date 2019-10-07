مصر | النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمسن شرع أبناء شقيقه في قتله بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمسن شرع أبناء شقيقه في قتله بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعلمت نيابة السلام، عن الحالة الصحية لمسن شرع أبناء شقيقه في قتله بسبب خلافات مالية تمهيدا للاستماع إلى أقواله.

تعود تفاصيل الواقعة ة الواقعة عندما ورد إخطارا من مستشفى السلام التخصصى، لقسم شرطة السلام أول يفيد بوصول رجل ستينى مصاب بكسر فى الجمجمة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بينه وأبناء شقيقه بسبب خلافات مالية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وبمواجهتم أقروا بالواقعة المنسوبة إليهم وأنهما شرعوا فى قتل عمهم بسبب خلافات مالية، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام.

