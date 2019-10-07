مصر | بـ3 قطع أسلحة نارية.. القبض على شقيقين في الطالبية

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية مفادها قيام كلا من محمود. أ. ك.ع، 31 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، شقيقه حسني، 21 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، بحيازتهما سلاح نارى بدون ترخيص.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، من صحة المعلومات الواردة، وجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة ضبط المتحري عنهما، وبإعداد عدة أكمنة تمكنت القوات من ضبطهما داخل قطعة أرض فضاء مخصصه جراج بشارع ترعة الإخلاص دائرة القسم، وبحوزتهما بندقية خرطوش " بامب أكشن عيار 12 مم، 2 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 7 طلقات من خرطوش عيار 12 مم، وتم إقتيادهما إلى ديوان القسم،

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.