شكرا لقرائتكم خبر عن «نصر» ورئيس «إيفاد» يفتتحان مكتبًا للصندوق بالقاهرة: «يخدم 7 دول بالمنطقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، الإثنين، مكتباً إقليميا للصندوق في القاهرة، يخدم 7 دول في المنطقة، وذلك بحضور الدكتورة خالدة بوزار، المديرة الاقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا بالصندوق، / دينا صالح، مديرة المركز شبه الإقليمي للصندوق.

وأعربت الدكتورة سحر نصر، عن سعادتها بافتتاح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) مكتبا اقليميا له في القاهرة، مشيرة إلى أن هذا جاء بعد سنوات من العمل المستمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والصندوق لتحسين حياة المواطنين خاصة سكان الريف.

وأوضحت الوزير أن هذا المكتب سيساهم في زيادة التعاون بين مصر والصندوق، خلال المرحلة المقبلة، ما يساهم في سرعة استجابة الصندوق لأولويات التنمية الزراعية المتكاملة في مصر خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا، ودعم صغار المستثمرين في مجال الزراعة والشركات الناشئة، فضلاً عن تمكين الشباب والمشاريع المبتكرة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الأسر الاكثر احتياجا، ودعم المشروعات الزراعية في مصر، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة خاصة في المناطق الاكثر احتياجا.

وأكدت الوزير أن مصر داعمة لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق بالقاهرة، كتطبيق أصيل لدور مصر الريادي في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، لتعزيز معرفة الخبراء الدوليين باحتياجات المزارعين والمستهلكين بالمنطقة، والتحديات التي تواجههم.

وقال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، إن هذا المكتب يخدم كمركز استراتيجي للتنمية الريفية لأعمال الصندوق في الحد من الفقر، وتمكين النساء والشباب، وخلق فرص عمل في المنطقة.

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وأشار إلى أن احتضان القاهرة لأول مكتب إقليمي للصندوق في المنطقة سيوفر الدعم الفني للمزارعين بالمنطقة العربية، خاصة في الدول التي شهدت صراعات مثل سوريا، ما يتماشى مع توجه مصر الخارجي واستهدافها المشاركة في دعم وإعادة إعمار الدول المتضررة من الصراعات.

وقالت الدكتورة خالدة بوزار، المديرة الاقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»: «إن افتتاح المكتب الإقليمي في القاهرة، يعد معلماً رئيسياً لتعاون طويل الأمد بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعلى مدار أكثر من أربعة عقود من الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر، قام الصندوق ومصر بتمويل 14 مشروعاً بلغ إجمالي تكلفتها 1.11 مليار دولار أمريكي، ليستفيد منها أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف».

وأضافت بوزار: «تتماشى البرامج والمشاريع الممولة من الصندوق والمنفذة في مصر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والريفية في مصر، وستحفز تدخلات الصندوق التنمية الريفية، وتعزز تمكين المرأة الريفية، وتزيد فرص العمل للشباب في الريف، وترفع من الاستثمارات الخاصة، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى الحد من الفقر الريفي وتحسين الأمن الغذائي الوطني، وفي مصر، دعمت استثمارات الصندوق تسوية أوضاع الأراضي المستصلحة من الصحراء في الأراضي الجديدة من مصر السفلى، وتحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل وفي مصر العليا، وساعد الصندوق في تمكين استخدام الموارد الطبيعية على نحو أكثر استدامة، وفي تعزيز الاستراتيجيات الذكية مناخيا، والاستفادة من الفرص التي تتيحها مشاركة القطاع الخاص والآخذة بالتوسع في الزراعة».

وقالت دينا صالح، مديرة المكتب الإقليمي في القاهرة للصندوق، إنه «سيعزز المكتب شبه الإقليمي في القاهرة حافظتنا الاستثمارية في جميع أنحاء المنطقة، وستوطد شراكاتنا المثمرة مع حكومات جيبوتي، والعراق، واليمن، ومصر، والسودان، وسوريا، والأردن».

وأضافت صالح:«»تعد القاهرة خيارنا الاستراتيجي لتعزيز وترسيخ خطى شراكتنا الناجحة مع مصر، ونحن فخورون بأن مصر هي المستفيد الأكبر من مساعداتنا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما أنها كانت من أول الدول الأعضاء التي تلقت تمويل الصندوق، وسيمكننا هذا المكتب من خدمة الحافظة الاستثمارية للصندوق في المنطقة، وإنشاء ممر للتعاون فيما بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات«.

وذكرت أن المكتب الإقليمي في القاهرة يدير حافظة استثمارية من 18 مشروعاً جارياً يستفيد منها ملايين السكان الريفيين.