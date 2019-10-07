شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «نعيمة» آخر فيلة بحديقة الحيوان.. وحارسها: «ماتت وتركت في قلبي ألمًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الحُزن، داخل حديقة حيوان الجيزة، بعد وفاة الفيلة «نعيمة»، والتي تعد آخر فيلة حديقة الحيوان بعد نفوق الفيلة «كريمة»، 2016.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه حزين لفقدان أحد نجوم حديقة الحيوان بالجيزة، بعد حالة حزن سابقة لفقدان الفيل «كريمة» قبل 3 أعوام.

وعن ملابسات الوفاة، قال «رجائي» إن «نعيمة» تعرضت لحالة من الإعياء، أمس، وتم تشكيل لجنة ضمت خبراء من المستشفى البيطري بالقوات المسلحة، وأساتذة من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وخبراء معهد صحة الحيوان وأطباء حديقة الحيوان لتشخيص الحالة، أملاً في استعادة عافيتها، لكنها رحلت.

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وأضاف «رجائي»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن الفحص الظاهري كشف عن أن الوفاة ربما تكون بسبب كبر السن التي يتعرض لها الفيل، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية بحالة الفيلة «نعيمة»، منذ بدء حالتها المرضية، وتشخيص حالتها.

وأوضح «رجائي»، أن الحديقة قامت بالإجراءات البيطرية اللازمة قبل الدفن الصحي لها بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية للفيل «نعيمة»، وذلك بسحب وفحص العينات المسحوبة منها لأعداد تقرير طبى بشأن أسباب النفوق.

وقال عم محمد، العامل الذي رافق «نعيمة» لأكثر من 30 عامًا: «كنت أرى سعادتها في حركاتها مع زوار الحديقة، لقد حزنت وتألمت لفقدانها، وكان لدي أمل حتي آخر لحظة بأنها تمر بوعكة صحية وسوف تتعافي منها خلال ساعات، لكنها ماتت وتركت في قلبي ألمًا، كنت أتعامل معها وأقضي الساعات الطويلة بجوارها أكثر مما جلست مع عائلتي».

يُذكر أن «نعيمة» تنتمي لنوعية الفيل الأفريقي.