شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «اقتصادية القناة»: إنهاء مفاوضات بعض التعاقدات خلال الشهور المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس قرب انتهاء المفاوضات الجارية مع موانئ دبي العالمية في تطوير وتنمية منطقة صناعية بالعين السخنة ليتم توقيع التعاقد بين الجانبين خلال الشهور القليلة المقبلة.

وقال «زكي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه يتم العمل بالتوازي على إنهاء كافة المفاوضات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5.25 كم2 بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية بنحو 185 مليون دولار للمرحلة الأولى من التنفيذ، ليبلغ إجمالي استثمارات المنطقة 6.9 مليار دولار.

وأضاف أن نهاية العام الحالي يشهد الانتهاء من مفاوضات الهيئة وتحالف تويوتا NYK بولوريه الفرنسي العالمي للتعاقد على تشغيل رصيف الرورو بشرق بورسعيد الجديدة بطول رصيف 600 متر بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن الهيئة حالياً تقوم بمراجعة كافة العقود بصياغتها القانونية تمهيداً للتوقيع النهائي مع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل.