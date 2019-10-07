شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: إطلاق أول بوابة إلكترونية للمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، أنه لن يتم تعيين أي شخص بوزارة التربية والتعليم بعيداً عن البوابة الإلكترونية للتعيين، والتي سيتم إطلاقها الأربعاء المقبل.

وتابع شوقي، أن هناك أولياء أمور تطوعوا للعمل بالمدارس لسد عجز المعلمين، وهو جهد مشكور ولكن سيتم تنظيم العمل التطوعي من خلال البوابة الإلكترونية.

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من جانبه قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، «إن الوزارة أطلقت فبراير الماضي مسابقة تعاقد للمعلمين لمدة فصل دراسي واحد».

وأضاف أن الوزارة تعمل على جعل المدارس وحدة أساس تعمل على تقييم الجودة، وزيادة ونقص المعلمين مثل الجامعات.

وأضاف عمر، أن البوابة الإلكترونية لتعيين المعلمين هدفها إنشاء قاعدة بيانات لكافة المؤهلين للعمل بالعملية التعليمية، وتضم كل من المعلمين والإداريين والعمال وطلاب السنوات النهائية بكليات التربية والعلوم وغيرها، حتي يتسني لهم الاستعداد لكافة الإشتراطات المطلوبة لوظائف سوق العمل.