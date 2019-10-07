شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أكثر من مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام تكلف الوزارة أكثر من مليار جنيه، مشددة على أن من يتم اختياره هم أصحاب الكفاءات فقط، مشددة على أن الـ 36 ألف معلم الذين تقدموا فى المسابقة المؤقتة العام الماضى لم يقدموا مرة أخرى وسيتم اختيار الأفضل الذى تثبت كفاءاته.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى، أن البوابة الكبيرة التى سيتم إطلاقها ستكون للمتطوعين والذين يرغبون فى العمل، لافتة إلى أن الوزارة ستحصل على أفضل 120 ألف معلم للتعاقد معهم وفقا للضوابط والشروط.
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