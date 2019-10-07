أمريكيان وبريطانى يفوزون بجائزة نوبل للطب لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة المانحة لجوائز نوبل اليوم الاثنين، فوز العلماء وليام كايلين وبيتر راتكليف وجريج سيمينزا بجائزة نوبل للطب لعام 2019 بفضل اكتشافات لكيفية استشعار الخلايا لتوفر الأكسجين وتكيفها مع ذلك.
وقالت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد في بيان منح الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (913 ألف دولار) "اكتشافات الفائزين بنوبل هذا العام أوضحت آلية أحد أهم عمليات التكيف الأساسية للحياة".
وجائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن كل عام. وتكرم الجوائز الإنجازات فى مجالات العلوم والسلام والأدب وتُمنح منذ عام 1901 بناء على وصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.
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