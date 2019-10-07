شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير التنمية المحلية ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يفتتحان تطوير قرية تزمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح منذ قليل، وزير التنمية المحلية، ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة - مؤسس مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا فى مصر، أعمال تطوير قرية تزمنت الغربية بتكلفة 5 ملايين جنيه، التى تعد القرية رقم 15 التى تم تطويرها ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا.

يحضر الافتتاح اللواء هشام الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، والمستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف.

وتمكنت المبادرة من إعمار 30 منزلا بشكل كامل داخل القرية، بالإضافة إلى استكمال كل ما يحتاجه المنزل من إمكانيات تتضمن حياة كريمة، مثل الأسقف والمحارة والدهانات والأبواب والشبابيك والسيراميك، ووصلات المياه والكهرباء، وأيضا الأثاث والأجهزة الكهربائية.

وقامت المبادرة أيضا بتوزيع منح لتمويل 33 مشروعا صغيرا وأكشاك، والتكفل بتزويج 10 فتيات، وتوزيع 5 أجهزة تعويضية على ذوى الاحتياجات الخاصة من أهالى القرية، وكذلك تقديم خدمات صحية لـ 75 حالة، وذلك فى إطار تحقيق حلمهم فى حياة كريمة.

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وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا، استطاعت تطوير العديد من القرى فى محافظات المنيا وأسيوط وأسوان وسوهاج وبنى سويف، موضحا أن هناك العديد من القرى فى محافظات الصعيد تحتاج إلى إعادة التطوير بشكل كامل.

وعبر عدد من أهالى القرية عن فرحتهم الكبير بعملية تطوير وإعادة إعمار القرية، وانتقالهم للعيش فى منازل جديدة، مؤكدين أنهم لم يكونوا يتوقعوا أن يتم التطوير بهذه الطريقة خلال فترة قليلة.

جدير بالذكر أن مبادرة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً فى مصر، أطلقت فى يونيو 2014، وانتهت حتى الآن من إعادة اعمار 15 قرية بمحافظات مختلفة، أبرزها قرى مهدى الأخرم والغرقد وأبوصالح ببنى سويف، وقريتى الشيخ فضل وعزبة النصارى بالمنيا، وقرية النخيلة بأسيوط، وقريتى أولاد يحى بحرى وجهينة الغربية بسوهاج، وقرية الشيخ على بقنا، وقرية توشكى بمركز نصر النوبة بأسوان، وقرية الخربة بالعريش بمحافظة شمال سيناء وقرية عفونة بالبحيرة.

وتشمل عملية إعادة الإعمار، هدم وإعادة بناء بعض المنازل، واستكمال كل ما يحتاجه المنزل من إمكانيات، تضمن حياة كريمة لقاطنيه من تعريش وأسقف ومحارة ودهانات وأبواب وشبابيك وسيراميك ووصلات مياه وكهرباء، بالإضافة إلى توزيع مشروعات تنموية – رؤوس ماشية – وكذلك زواج يتيمات وأجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، كما يتم فرش جميع المنازل بالكامل من أثاث ومفروشات وأجهزة كهربائية.