شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حوافز كبيرة للمعلمين أصحاب الكفاءات خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أى حوافز أو استحقاقات للمعلمين ستكون من خلال البوابة لأنها تحظى بنظام ذكاء اصطناعى، وسيكون هناك حوافز مميزة للمعلمين خلال الفترة المقبلة للمعلمين أصحاب الكفاءات وسيتم قياس هذه الكفاءة من خلال المهارات والطالب والمنتج نفسه وسيكون هناك مقابل كبير جدا.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا فى ملف المعلمين أو بنك المعرفة أو بناء المناهج الجديدة، حيث إن هناك اتجاه أكبر منظم للخدمة التعليمية.

من جانبه قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تبدأ فى اختيار المعلمين المتقدمين بداية من 26 أكتوبر الجارى، وبعدها يتم اختيار الأفضل، موضحا أن ضوابط الاختيار هى شهادة المهارات ومدى تسجيله فيها للحصول عليها والدراسات العليا والمؤهل، إلى جانب ضوابط الاختيار العادية التى نص عليها القانون.