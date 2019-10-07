شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن فتح أسواق جنوب أفريقيا أمام المانجو المصرية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، نجاح الحجر الزراعى فى المفاوضات مع دولة جنوب افريقيا لفتح أسواقها أمام المانجو المصرية لأول مرة، حيث تتمتع المنتجات الزراعية بسمعة متميزة على مستوى العالم.

وأضاف العطار لـ"الخليج 365" أن جهود الحجر الزراعى تتواصل من أجل فتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية الأمر الذى يسهم في دعم الاقتصاد الوطنى وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.

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ياتى ذلك بعد زيارة وفد زراعى من دولة جنوب إفريقيا لمصر للتعرف على قواعد تصدير المانجو المصرية لفتح أسواقها للمحصول بجنوب أفريقيا لأول مرة، حيث تفقد الوفد مزارع المانجو ومناطق الفرز والتعبئة، والتعرف على القواعد الخاصة بتصدير المانجو المصرية، واليات واشتراطات التصدير بين الجانبين سواء من خلال توافر معايير الصحة النباتية.

كان الحجر الزراعى المصرى، انتهى من إعداد الملف الفنى للمانجو وإرساله لجنوب إفريقيا كإجراء معمول به فى الحالات المشابهة ويتضمن الملف قائمة بالأصناف والمزايا غيرها من خصائص المحصول، حيث تعمل وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، على تطبق جميع الاشتراطات المعمول بها لتصدير جميع المنتجات الزراعية والتى تتوافق مع الاشتراطات الدولية.