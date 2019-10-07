شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبى تمويل مشروعات بيئية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزيرة البيئة، وفد بنك الاستثمار الأوروبى برئاسة لارس أنواندتر، لبحث مشروعات الاستثمار فى العديد من المجالات البيئية، وتحديدا إدارة المخلفات الصلبة وعدد من المشروعات الأخرى التى تعمل على دمج البعد البيئي فى مختلف مجالات التنمية فى مصر، وناقشت الوزيرة مع الوفد إمكانية تمويل البنك لعدد من المشروعات البيئية الجديدة.

واستعرضت وزيرة البيئة ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات فى مصر، وما قامت به الوزارة من وضع مخططات وسياسات وكيفية إدارة المنظومة وتقييمها وإعداد قانون المخلفات الجديد والنجاح الذى تحقق من خلال دمج القطاع الخاص بالمنظومة، بالإضافة إلى خطة الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية، وكذلك مشروعات تغير المناخ والتى يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ الأخضر.

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وتطرقت إلى الاستراتيجية العامة لوزارة البيئة في مجال إدارة المخلفات الصلبة والبنية التحتية التي تم تجهيزها استعدادا لإطلاق منظومة المخلفات الجديدة، والتركيز على عمليات الجمع وإقامة المحطات الوسيطة ومصانع التدوير إضافة إلى الاستراتيجية الإعلامية التي تهدف إلى رفع وعي المواطن وأكدت فؤاد أن البرنامج الوطنى للمخلفات التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمان (GIZ)، والذى يعمل بأربع محافظات فى مصر يقوم بمجهودات كبيرة فى هذا المجال.

وأشاد الوفد بالخبرة المصرية فى الإنجازات التى تحققت فى مجال المخلفات الصلبة البلدية فى مصر وما يتم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات لتحويل المخلفات إلى طاقة وإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة.