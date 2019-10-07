شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة الرئيس لـ "قوائم الانتظار" أجرت 250 ألف عملية جراحية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء من 250 ألفاً و247 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018، حتى أمس الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن عدد العمليات التى تم إجراؤها تتضمن 111 ألفاً و433 عملية قسطرة قلب، و17 ألف و933 جراحة قلب مفتوح، و83 ألفاً و851 جراحة رمد، و10 آلاف و508 جراحة مخ وأعصاب، و11 ألفاً و542 جراحة عظام، و12 ألفاً و810 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 1746 زراعة قوقعة، و178 زراعة كلى، و246 زراعة كبد، مشيراً إلى أنه تم تحويل 4160 حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلاً من التدخل الجراحى، بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أى تطورات صحية لهم.

وكشف البيان عن إدراج خدمة حالات الكسر الباثولوجى الذى يحتاج إلى تثبيت بمسمار نخاعى تشابكى ضمن مشروع قوائم الانتظار، إضافةً إلى إدراج خدمة تركيب دعامة مغطاة للشريان الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية، للحالات المرضية التى تعانى من تمدد الشريان الأورطى البطنى (EVAR) وانشطار الشريان الأورطى الصدرى (TEVAR).

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من جانبه قال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 44.5% تليها جراحات الرمد بنسبة 33.5%.

وأضاف "عاطف" أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 160298 عملية جراحية بنسبة 64% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 66708 بنسبة 26.6%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.