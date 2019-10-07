شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: ملحمة أكتوبر أظهرت المعدن الحقيقى للشعب والجندى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة كان لديها خطة للاحتفال بانتصار حرب أكتوبر، بطريقة مختلفة، مشيرا إلى أن هناك لحظات تاريخية في تاريخ مصر تؤكد عظمة هذا الوطن منها ما تحقق على الأرض في انتصار حرب أكتوبر.

وأضاف الخشت، بكلمته اليوم الإثنين، خلال ندوة لاحتفالات جامعة القاهرة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار حرب أكتوبر، أن مصر عبر تاريخها تصدت للاستعمار، مبينا أن حرب أكتوبر أظهرت المعدن الحقيقي للشعب المصري والجندي المصرى، موضحا أن إسرائيل بعد حرب 76 أكدت أنها القوى التي لاتقهر، وأن الرئيس جمال عبدالناصر، عمل على إعادة التنظيم داخل الصفوف، وتغيير طرق التفكير، والتفكير في حرب الاستنزاف، وكذلك الرئيس السادات والتعامل مع العدو بطريقة أخرى والاستعداد الجيد للعدو وهو ما تحقق في حرب 73.

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وأكد الخشت، أن حرب أكتوبر، كان بها تغيير في طرق التفكير، وعليها تحقق النصر العظيم الذي أبهر العالم، لما فعله الجندي المصري داخل أرض المعركة، مضيفا أن الخداع الإستراتيجي، كان أحد وأهم الأسباب في العبور وتحقيق انتصار أكتوبر، مشددا على أن مصر لن تتقدم إلا بتطوير العقل.

وأوضح الخشت، أن مصر استطاعت أن ترفع رأسها، والرئيس السادات تغيير موازين القوى، وكذلك العرب بعد نصر أكتوبر، قائلا: الشعب المصري بدون الجيش مفيش مصر".. من يريد أن يشكك في الجيش المصري يريد بنا السوء وبدون الجيش مفيش شعب ومستقبل ووطن.. يحيا الجيش المصري – يحيا الجيش المصري – يحيا الجيش المصري".