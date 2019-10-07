شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» للنواب: «يجب التنسيق معي قبل التواصل مع أي طرف خارجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة التنسيق معه قبل إجراء أي اتصال بأي طرف خارجي أو إلقاء بيان يتعلق بشئون السياسة الخارجية.

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وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، إن «المادة رقم (9) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن اتصال أي عضو بأي طرف من الأطراف الخارجية أو إلقاء بيان يتعلق بشئون السياسة الخارجية، يحتم عليه أن يبادر أولا بالتنسيق مع رئيس المجلس في هذا الشأن».

وأضاف رئيس مجلس النواب: «إن هذا يمس السياسة الخارجية في كثير من الأمور، ولابد من التنسيق أولا معي، ربما تكون لدي معلومات أزوده بها.. أنتم نواب لا قيد عليكم في مخاطبة الإعلام والصحافة، ولكن في هذه الجزئية فقط لا أقول نمنع الاتصال لكن نطلب التنسيق، ويجب أن نراعي ذلك».

وأكد رئيس مجلس النواب أن «النواب يمثلون جانبًا من السلطة العامة، وبالتالي من الممكن أن تتلقى أي وسيلة معادية تصريحًا من أي نائب لتوظيفه في إطار مغاير».