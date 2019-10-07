شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: فتح باب التعاقد لـ120 ألف معلم لمدة عام واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن فتح باب التعاقد لـ120 ألف معلم لمدة عام تجدد لمدة 3 سنوات، مضيفًا في مؤتمر صحفي، الاثنين: «الـ120 ألف معلم سيتم تعيينهم بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، لعدم وجود بند بها لتثبيت المعلمين».

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وأكد شوقي أن المتاح للوزارة 1.6 مليار جنيه للتعاقد مع 120 ألف معلم من إجمالي 320 ألف معلم هم حجم العجز الكامل بالوزارة.

وأضاف شوقي أن أي معلم يتظاهر بالقوة للتعيين لن يتم قبوله ما لم تنطبق عليه الشروط، موضحًا: «هناك شهادة صلاحية لتعيين المعلمين ليصبح كل معلم في المكان الصحيح، وسيتم تغيير مسمي شهادة الصلاحية للمعلم برخصة مزاولة مهنة للمعلمين يتم تجديدها وفقا لاشتراطات محددة بعيدا عن العنصر البشري والمحاباة»، وشدد على أن الطلاب يستحقون معلمًا كفئًا.

وأشار الوزير إلى إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بمصر، مضيفًا: «من يريد التعاون مع وزارة التعليم عليه التسجيل على البوابة وسيتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وسيتم تحميل كل المستندات المطلوبة بعيدا عن المكاتب والتكدس والطوابير بالمصالح الحكومية.. وسيتم فحص كافة الأوراق بدقة سواء للمعلمين أو الإداريين أو العمال أو المتطوعين من أولياء الأمور أو أي شخص يساعد في تطوير التعليم».