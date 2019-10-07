شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: فصل 1070 معلمًا أصحاب أفكار متطرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين هم قلب عملية المشروع القومي لتطوير التعليم والذي انطلق سبتمبر 2018 ووصل للصف الثاني الابتدائي.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، الاثنين، أن فلسفة التطوير واحدة وتعمل الوزارة على حل المشكلات القائمة من الجذور بدءا من المناهج ونظم التقويم ومشكلات قطاع التعليم بدءا من نقص المعلمين وتقليل الاغتراب وتغيير المسمي الوظيفي وما لها من تاريخ طويل متشعب بالتفاصيل.

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وتابع شوقي: «يجب أن يكون هناك إجماع على تطوير وإصلاح التعليم»، مؤكدا أن شكاوي تطوير التعليم استمرت على مدار 70 سنة.

وأعلن الوزير عن إطلاق مجلة المعلم المصري كمرجع ولغة تواصل فيما يخص شؤون المعلمين، موضحا أن المجلة تصدر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، وستضم ردا قاطعا لكل ما يخص المعلمين.

وأضاف: «وزارة التربية والتعليم قررت فصل 1070 معلم أصحاب أفكار متطرفة وعليهم أحكام.. وتم اتخاذ الاجراءات القانونية للتأكد من صحة الادعاءات».

وأكذ أن الإجراء جاء لتطهير الوزارة من الأفكار الهدامة والاتجاهات السياسية المتطرفة.