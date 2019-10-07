شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال للنواب: تواصلوا مع الشباب وتحدثوا معهم بلا سقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حث رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، أعضاء المجلس، على ضرورة تكثيف التواصل مع المواطنين في دوائرهم، خاصة الشباب، لإزالة أية معلومات مغلوطة.

وقال رئيس مجلس النواب- خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، :«60 في المائة من المواطنين شباب ويريدون من يتحدث معهم.. ربما تكون هناك أمور غامضة لديهم أو بعض وسائل التواصل الاجتماعي تشوه أفكارهم.. هذا الحوار مهم جدا».

وتابع :«أرجو أن تتواصلوا مع الشباب وتتحدثوا معهم بلا سقف، لإزالة كل ما يعلق في أذهانهم من معلومات مغلوطة».