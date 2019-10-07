شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسكان البرلمان» لأعضاء اللجنة: حافظوا على هيبة المجلس أمام أجهزة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في أول اجتماع برئاسته، الإثنين، على التشديد على أعضاء اللجنة بضرورة الحفاظ على هيبة مجلس النواب والعمل على تعزيزها في التعامل مع أجهزة الدولة، وذلك من خلال استخدام الأدوات الرقابية وإعمالها بشكل صحيح في ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلاً: «هيبة المجلس مع أجهزة الدولة مش بالزعيق إنما بتفعيل الأدوات الرقابية بشكل سليم».

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وقال «حموده» خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، الإثنين، إن استخدام الأدوات الرقابية بشكل سليم مع الجهاز التنفيذي سيؤدي إلى منتج سليم.

فيما قال النائب يسري المغازى، وكيل لجنة الإسكان للنواب: «مش عايزين نرجع الماضي»، مشيرًا إلى أن «أجندة اللجنة التشريعية مزدحمة للغاية وتحتاج إلى سنوات وعلينا العمل عليها«.

فيما قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، أن «اللجنة أنها تتابع ملف من أهم الملفات وهو الإسكان لارتباطه المباشر بالمواطن»، مؤكدًا أن «اللجنة أدت كثيراً في هذا الشأن»، مؤكدًا على أهمية الزيارات الميدانية إلى المدن الجديدة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، العلميين الجديدة، المنصورة الجديدة، على أن يحضر كل نائب 5 من شباب دائرته خلال تلك الزيارات ليكونوا صوتاً لهذه المشروعات ويحكوا عنها إلى أهاليهم واصدقائهم وذويهم.