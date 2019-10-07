شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث 4 خطوط سير نقل جماعي لخدمة طلاب المدارس بمدينة الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم استحداث 4 خطوط سير لأوتوبيسات النقل الجماعي لخدمة طلاب المدارس بالمدينة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2019/2020.

وقال «الغيطي» إن الخط الأول يشمل (منطقة المستقبل- مفارق الشباب – طريق الشباب – الطريق الأوسط – إلى الحي الثالث غرب)، والخط الثاني من (حجر الأساس- مفارق الشباب – طريق الشباب – الطريق الأوسط – إلى الحي الثالث غرب)، والخط الثالث يبدأ من ( منطقة المستقبل – مفارق الشباب – طريق الشباب– حتى الحي الثاني غرب)، والخط الرابع يبدأ من (حجر الأساس- مفارق الشباب – طريق الشباب – وينتهيب الحي الثاني غرب)، مضيفاً أنه تم تدعيم خط مدخل السويس، رقم (1) بأتوبيسات إضافية لنقل طلاب أكاديمية الشروق، والجامعة البريطانية.

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار سعى جهاز المدينة لتوفير سبل الراحة للطلاب بمدينة الشروق، وكذا توفير وسائل انتقال آمنة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة يرحب بكافة مقترحات السكان ووضعها قيد التنفيذ بهدف النهوض بمدينة الشروق.