شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح تطوير قرية تزمنت الغربية بحضور وزير التنمية المحلية وقيادات بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أعمال تطوير عدد من المنازل بقرية تزمنت الغربية بمحافظة بني سويف، والتي تم تطويرها، ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً، بحضور كلاً من المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، مؤسس مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً في مصر، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الخيرية.

وقد شمل مشروع أعمال تطوير القرية، إعادة إعمار ٣٠ منزلاً بالكامل وتأثيثهم بأثاث شامل، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية، وتوزيع منح لتمويل ٢٣ مشروعاً صغيراً ومشاريع تنموية، وتقديم خدمات طبية لعدد ٧٥ حالة من مرضى القلب والعيون، بالإضافة إلى توزيع ٥ أجهزة تعويضية لذوي الإحتياجات الخاصة بالقرية وأكشاك تنموية، بجانب التكفل بزواج ١٠ فتيات يتيمات.

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وعقب الافتتاح تفقد الوزير، والمحافظ، وأبوهشيمة، عدد من المنازل التي تم تطويرها بشكل كامل داخل القرية، واستكمال كل ما يحتاجه المنزل من إمكانيات تتضمن حياة كريمة لمواطني القرية، مثل الأسقف والمحارة والدهانات والأبواب والشبابيك والسيراميك، ووصلات المياه والكهرباء، والأثاث والأجهزة الكهربائية.

وقد أشاد شعراوي، بالجهود التي يقوم بها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وجمعية الأورمان، في عدد من المحافظات المصرية، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به كافة الجمعيات الأهلية، والخيرية، والمشاركة المجتمعية من رجال الأعمال والقطاع الخاص، لمساندة الدور الذي تقوم به الحكومة والمحافظات في القرى الأكثر احتياجاً، بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالي هذه القرى.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لتغيير حياة أهالي القري المستهدفة، سواء بتحسين الخدمات المقدمة لهم، أو توفير فرص عمل لأهالي هذه القرى.