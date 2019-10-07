شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يحصل على وسام «النجم القطبي الملكي» من السويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستلم عمرو موسى وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، الإثنين، وسام النجم القطبي الملكي «The Royal Order of the Polar Star» برتبة قائد من الدرجة الأولى من مملكة السويد بمقر سفارة السويد في القاهرة.

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ويعد الوسام هو الأرفع من بين الأوسمة التي تمنح لغير السويديون، حيث قام بمنحه لأول مرة الملك فريدريك الأول في عام ١٧٤٨، تقديراً للجهود التي تؤدي إلى تعزيز العلاقات الخارجية مع مملكة السويد.

ومن الجدير بالذكر أن شعار الوسام هو «Nescit Occasum» وهي عبارة لاتينية تعني «لا يعرف الانخفاض» والتي تشير إلى النجم القطبي الثابت في السماء.

تربط السويد ومصر علاقات ثنائية وثيقة تعود إلى قرون مضت. حيث تتعاون الدولتان في مجالات مختلفة، مثل التنمية والأمن والمساواة بين الجنسين والطاقة والنقل والتبادل الثقافي والتجاري. بموجب التزام السويد بأجندة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تعمل السويد عن كثب مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص بما في ذلك أكثر من ٤٠ شركة سويدية نشطة في مصر لخلق آفاق جديدة للتعاون.