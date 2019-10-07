شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى خطوات تسجيل «البردي» على قائمة التراث الحضاري بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انتهاء فاعليات الورشة التدريبية التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور أشرف ذكي، والتي أقيمت بمقر المعهد العالي للفنون الشعبية، لتنفيذ أولى خطوات تسجيل حرفة صناعة البردي على قائمة التراث الحضاري.

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تجري خطوات إدراج الحرفة على قائمة التراث، من خلال تدريب وتأهيل الباحثين المختصين بالجمع الميداني التوثيقي بحرفة صناعة البردي المزمع إدارجها على قائمة التراث العالمي، من خلال رصد حرفة البردي بقرية القراموص «الزراعة – الصناعة – الرسم»، وكذا رسم الجانب التسويقي والفني لها بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر.

يُذكر أن قرية «القراموص» اشتهرت بزراعة نبات البردي منذ سبعينيات القرن الماضي، وقام الأهالي بزراعة أراضيهم بلا استثناء، إلى أن وصلت مساحة الأراضي المنزرعة بالنبات في وقت من الأوقات إلى 400 فدان.

يُعتبر نبات البردي من أهم النباتات المصرية القديمة، يرجع تاريخه إلى عام 2000 قبل الميلاد، وصُنع منه أقدم ورق كتابة في العالم.

انطلاق أولي خطوات تسجيل حرفة صناعة البردي بالشرقية على قائمة التراث الحضاري

انطلاق أولي خطوات تسجيل حرفة صناعة البردي بالشرقية على قائمة التراث الحضاري

انطلاق أولي خطوات تسجيل حرفة صناعة البردي بالشرقية على قائمة التراث الحضاري

انطلاق أولي خطوات تسجيل حرفة صناعة البردي بالشرقية على قائمة التراث الحضاري