شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يستحدث 4 خطوط سير نقل جماعى لخدمة طلاب المدارس بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم استحداث 4 خطوط سير لأوتوبيسات النقل الجماعي لخدمة طلاب المدارس بالمدينة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2019/2020.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي: يشمل الخط الأول (منطقة المستقبل - مفارق الشباب – طريق الشباب – الطريق الأوسط – إلى الحي الثالث غرب)، والخط الثاني من (حجر الأساس - مفارق الشباب – طريق الشباب – الطريق الأوسط – إلى الحي الثالث غرب)، والخط الثالث يبدأ من (منطقة المستقبل – مفارق الشباب – طريق الشباب– حتى الحي الثاني غرب)، والخط الرابع يبدأ من (حجر الأساس - مفارق الشباب – طريق الشباب – وينتهيب الحي الثاني غرب)، مضيفاً أنه تم تدعيم خط مدخل السويس رقم (1) بأتوبيسات إضافية لنقل طلاب أكاديمية الشروق، والجامعة البريطانية.

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وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار سعى جهاز المدينة لتوفير سبل الراحة للطلاب بمدينة الشروق، وكذا توفير وسائل إنتقال آمنة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة يرحب بكافة مقترحات السكان ووضعها قيد التنفيذ بهدف النهوض بمدينة الشروق.