شكرا لقرائتكم خبر عن مارثون للجرى ومعرض احتفالا بانتصارات أكتوبر فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مارثون للجرى بمناسبة مرور 46 عام علي انتصارات أكتوبر، بمشاركة أكثر من 300 شاب وفتاة، بإدارة شباب 6 أكتوبر وزايد، وحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير المديرية، وعلاء الدين عبد السميع وكيل المديرية للرياضة وأحمد سليم مدير إدارة شباب 6 اكتوبر، بالتنسيق مع جهاز حدائق أكتوبر.

وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إن جميع الإدارات الفرعية تنظم العديد من المسابقات الرياضية وتم فتح مراكز الشباب بالمجان أمام الشباب، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وشهد المارثون توزيع الجوائز بالملعب المفتوح بمنطقة 247 بحدائق أكتوبر.

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وفى السياق افتتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، معرض بانوراما 6 أكتوبر بالمديرية، الذى يستمر حتى الخميس القادم، وذلك بحضور خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ومحمود الفولى وكيل المديرية، وبدوى علام رئيس مجلس الآباء والأمناء وحمدى السيد مدير عام التعليم الفنى، وناصر شعبان مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وتتضمن المعرض الأنشطة المختلفة من لوحات فنية ووسائل تعليمية ومكتبات وأنشطة وصحافة مدرسية وتعلم نشط، حيث أكد وكيل الوزارة أن الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والأربعون لحرب أكتوبر المجيدة الحرب التي سطرها الجيش المصرى بحروف من نور على صفحات التاريخ، حيث استطاعت قواتنا المسلحة تسجيل ملحمة انتصار أسطورية ضد جيش العدو وتحرير أرض الوطن واسترداد حريتنا وكرامتنا.