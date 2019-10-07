شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى:"الإخوان" يسعون لحرق مصر للعودة إلى حكم لم يستحقوا شرف الاحتفاظ به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الصراف، " إن تنظيم (الإخوان) الإرهابى، يسعى لحرق مصر بأكملها، وقتل أكبر عدد من مواطنيها وسياحها، من أجل عودتهم لحكم، لم يستحقوا شرف الاحتفاظ به طويلا".

وأضاف الصراف، فى مقاله اليومى بجريدة "القبس" الكويتية، تحت عنوان "ياريس عبدالفتاح.. نحن معاك"، إن ما يقوم به تنظيم "الإخوان" الإرهابى فى مصر من تخريب، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى القيادة، يؤكد أنهم ليسوا فقط على استعداد لإفشال خططه المتعلقة بتطوير وتنمية مصر واستقرارها، بل يبدو واضحا أنهم على أتم الاستعداد، وسعوا ويسعون لحرق مصر بأكملها".

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وأشار إلى أن "الإخوان" فشلوا خلال تسعين عاما، فى تقديم أى تصور واضح للكيفية التى يودون فيها ممارسة الحكم، كما لم تبين قيادتها يوما، موقفها الحالى من الديمقراطية، ومن نظام الأحزاب، فضلا عن مواقف وكتابات مؤسسها حسن البنا، التى حرم فيها الديمقراطية والأحزاب، مع ضرورة السعى للوصول للسلطة، لافتا إلى أن شعار "الإخوان" المتمثل بالسيفين وكلمة أعدوا، يبين "معالم الطريق" للحكم.

وأضاف الصراف، "كما لم يحاول الإخوان يوما، إخفاء موقفهم السلبى من أتباع الديانات الأخرى، كما لم يبين الإخوان يوما خططهم الاقتصادية، ليس بسبب سريتها، بل لعدم وجودها، ولم يبينوا مواقفهم من عشرات القضايا الحيوية والخطيرة، كتحديد النسل، الغول الذى يأكل يوميا كل ما يتحقق من تقدم وتنمية، وموقفهم من مرفق السياحة المهم! ومن الغريب والمرعب بالتالي، مشاهدة تنظيم دينى سياسى، لا فكرة ولا برنامج حكم واضح لديه، يود الوصول للحكم، حتى على حساب حرق وطنه".