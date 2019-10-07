شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تسليم 173 نظارة طبية وإجراء 26 عملية جراحية لعمال العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة القوى العاملة، أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة العمالة غير المنتظمة، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" التى أطلقها بداية العام الحالى.

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أنها تستكمل القافلة الرابعة من مبادرة عينيك فى عينينا، التى تم إطلاقها لمكافحة مسببات العمى بموقع داون تاون بمدينة العلمين الجديدة، حيث استهدفت القافلة 631 عاملًا تم الكشف عليهم وتم تسليم عدد 173 نظارة الطبية للعمال بالمنطقة، والتنسيق مع 26 عامل لاستكمال الفحوصات تمهيدًا لإجراء العمليات الجراحية لهم بالتعاون مع الشركات التى يعملون بها وجهاز التعمير بمدينة العلمين، فضلًا عن الإعداد لقافلة جديدة بموقع بناء الأبراج بالعلمين الجديدة تستهدف رعاية أكبر عدد من العمال وتقديم الخدمات المناسبة لهم.

وقالت الوزارة، إنه يتم تنظيم قوافل المبادرة لتقديم خدمات طبية ذات جودة لقطاع العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بجميع محافظات الجمهورية.

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وأضافت أن الخدمات الطبية تقدم لهذه الفئة من العمال فى مجال العيون بالمجان، وهى عبارة عن توقيع الكشف الطبى على العمال من خلال فريق من استشارى لأمراض العيون وصرف الأدوية طبقًا للكشف الطبى فى الحال، فضلًا عن تشخيص الحالات التى تحتاج إلى نظارات وعمليات جراحية والتجهيز لإجراء العمليات الجراحية للعمال والنظارات.

وشددت الوزارة على أن هذه الرؤية الشاملة تأتى لتوفر الحماية والرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بالتواكب مع محاولة وضع آليات جديدة خاصة بعملية التشغيل بشكل أكثر جدية، والتدريب بصورة أكثر واقعية لهذه الفئة من العمال، بحيث تشكل هذه الآليات ، لضمان حياة كريمة لهم ولذويهم، وتحقيقًا لأقصى قدر ممكن لهم من الرعاية في جميع النواحي صحيًا واجتماعيًا.