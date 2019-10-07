شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: هيئة العلوم والتكنولوجيا تمول أبحاثا لحل مشكلات صناعة البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور عماد حجازى الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار "صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية سابقا STDF" حول الزيارات الميدانية التى قام بها وفد من الهيئة بالتعاون مع معهد بحوث البترول لعدد من شركات البترول المصرية؛ بهدف الوقوف وتحديد المشكلات التي قد تواجه صناعة البترول وتعيق العمل بهذا القطاع الهام والمؤثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرصا من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار على ربط البحوث العلمية الأكاديمية بالمشكلات التى تعيق التنمية فى كافة المجالات وخاصة المجال الصناعي والعمل على تحويل الأبحاث العلمية لأبحاث تطبيقية تهدف إلى إنجاح التعاون بين الهيئات البحثية والكيانات الصناعية.

وأوضح التقرير أن تلك الزيارات تهدف إلى قيام هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بطرح مجموعة نداءات في شكل مشروعات بحثية تنافسية وموجهة تهدف إلى حل تلك المشكلات بهذا القطاع تفعيلاً لدور الهيئة في آداء الدور المنوط بها للتمويل الفعال للبحث العلمي وربطه بالمجتمع والصناعة وكافة المجالات.

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كم لفت التقرير إلى أن تلك الزيارات الميدانية بدأت بشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) بالساحل الشمالي الغربي بطريق الإسكندرية – مرسى مطروح يوم الخميس الماضى حيث استعرض الجانبان الأعمال الجارية بالشركة وأهم منتجاتها والتعرض للمشكلات التقنية التى تؤثر سلباً على انتظام العمل وتحقيق المرجو منه فى سبيل الوصول لأهداف الشركة فى إطار القيام بدورها كإحدى أهم شركات الصناعات البترولية فى مجال الطاقة فى مصر، إيماناً من الشركة بقدرة البحث العلمى فى مصر على العمل لحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى.

وأشار حجازى إلى أن تلك الزيارات جاءت في سياق المحور الخاص بالابتكار والمعرفة والبحث العلمي في استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030، و تحقيقا لأهداف هذا المحور فيما يختص بتحديد الأولويات القومية التي تتضمن الفرص والمجالات التي تحقق ميزة تنافسية عالمية والتقنيات المرتبطة بها، فضلاً عن ربط ستراتيجيات المراكز والهيئات البحثية والجامعات بالاستراتيجية القومية للدولة، موضحا أن قطاع الطاقة في مصر قادر على تلبية متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المحلية وبخاصة البترول ومساهمة هذا القطاع الفعالة في دفع الاقتصاد ودعم التنافسية الوطنية من خلال تحقيق حزمة من الأهداف كتأمين موارد الطاقة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وخفض كثافة الاستهلاك، والحد من الأثر البيئي السلبي للقطاع.