شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى شارع بالعمرانية يشكون من إزعاج مركز دروس خصوصية ويطالبون المحافظ بالتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكا أهالى شارع عز الدين المتفرع من شارع الهرم، بحى العمرانية فى الجيزة، من تحويل الدور الأرضى بأحد عقارات الشارع إلى تجارى وفتح سنتر للدروس الخصوصية، وهو ما أزعج السكان.

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وقال أحد السكان، إن مالك العقار، حول الدور الأرضى لسنتر دروس خصوصية، وهو ما سبب إزعاج كبير لسكان الشارع وليس سكان العقار فقط.

وطالب السكان محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفة، وغلق مركز الدروس الخصوصية، المخالف.